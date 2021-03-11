Kars'ta etkili olan sis ulaşımı aksattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta etkili olan sis ulaşımı aksattı

11.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
Kars'ta etkili olan sis ulaşımı aksattı

Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolunda yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta etkili olan sis ulaşımı aksattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:56:19. #1.14#
title