Kars'ta etkili olan sis ulaşımı aksattı
11.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kars'ta kar yağışı sonrası etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolunda yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan