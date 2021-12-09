Kars'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel
Kars'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkilediKARS Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor.
KARS (İHA) - Kars'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
KARS Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Kars'ta, bazı uçak seferleri gecikmeli yapılacak.
Sisin etkili olduğu kentte özellikle kent dışına çıkacak sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.