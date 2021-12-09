KARS (İHA) - Kars'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

KARS Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Kars'ta, bazı uçak seferleri gecikmeli yapılacak.

Sisin etkili olduğu kentte özellikle kent dışına çıkacak sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.