Kars'ta etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Kars'ta etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
13.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:56
Kars'ta etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler, biriken su nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı.
Kaynak: AA