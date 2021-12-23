Kars'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi

KARS (AA) - Kars'ta ekipler, kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte kar, öğle saatlerinde yeniden etkisini artırdı.

Kısa sürede şehri beyaz örtüyle kaplayan kar dolayısıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda da etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.