Etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı
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Etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı

21.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:48

Kars'ta etkili olan kar, önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Kars'ta etkili olan kar, önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından 2 bin 634 metre rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere çıktı.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde yeri Cıbıltepe'ye gelenler kayak, snowboard ve kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Tahana, AA muhabirine, yağan kar sayesinde sezonun uzadığını söyledi.

Bu sene kış sezonunun geç başladığını belirten Tahana, "Beklenen kar geçte olsa yağdı. Şu anda pistlerimizde bir metreden fazla kar var. Yağan kar, sezonu nisan ayına kadar uzattı. Pistlerimiz ormanlık alanda olduğu için kar muhafaza ediliyor. Bu da sezonun uzun sürmesini sağlıyor. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak Eğitmeni Mustafa Nar ise "Dört gündür sürekli yağan kar, sezonu nisan ayına kadar uzattı. Kristal kar üzerinde kayak keyfi yaşamak isteyenler buraya gelsin." ifadesini kullandı.

Kayak merkezi, saatte 1200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej, saatte 3 bin kişi taşıyan 6 kişilik koltuklu telesiyej ve sarıçamlar arasında toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pistle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Yalnızçam bölgesine yağan kar ile beyaza bürünen dağlar, güzel görüntü oluşturdu.

Etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı
Etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı
Etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı
Etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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