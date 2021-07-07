Kars'ta etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Kars'ta etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kars'ta etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yoğun su birikintisi nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği Faikbey Caddesi'nde, polis ekipleri önlem aldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da iş yerlerine sığındı.

Esnaflardan Turgut Özkesemen, yağmurun aninden bastırdığını belirterek, "Bir saat önce yağmur yağdı ve ortalık sel oldu. Millet yolun karşı tarafına geçemiyor." dedi.

Vatandaşlardan Güner Anlı da yağmur nedeniyle cadde ve sokakların suyla dolduğunu ifade ederek, bu nedenle yolun karşısına geçemediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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