Kars'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdi
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Kars'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdi

Kars'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu ve sağanak dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçe merkezinde, su birikintisi nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı, bazı vatandaşlar da araçlarını doludan korumak için üzerine halı, branda örttü.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen tarım arazilerindeki ekinlerde de kısmen hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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