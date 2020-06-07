Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı
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Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı

Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramıKARS'ta koronavirüs salgını süresince yoğun şekilde çalışan polis ekiplerine, işletmeci Hasan Çerkez tarafından tatlı sürprizi yapıldı.

07.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:51

Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı

KARS'ta koronavirüs salgını süresince yoğun şekilde çalışan polis ekiplerine, işletmeci Hasan Çerkez tarafından tatlı sürprizi yapıldı. Çerkez, devriye görevi yapan polislere baklava ikramında bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede polis teşkilatı yoğun bir tempoyla çalıştı. Kars polisi de şehrin giriş -çıkışlarındaki kontrol noktaları, şehir içindeki devriye görevleri, uyarı ve yardım malzemelerinin dağıtımı olmak üzere birçok alanda görev aldı. Vali Türker Öksüz'ün talimatları, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın görevlendirmesiyle titiz çalışmalar yürütüldü.

Salgının başlamasından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdüren ekipleri esnaf yalnız bırakmadı. Künefeci Hasan Çerkez de polis ekiplerine tatlı sürprizi yaptı. Çerkez, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önünde yeğeni Zafer Altun ile birlikte hazırladığı tepsilerdeki baklavaları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, caddeden geçen polislere dağıttı. Devriye gezen asayiş ekipleri ve yunus polislerine gün boyu tatlı ikramı yapıldı.

Polisler, Hasan Çerkez ustaya ikramlarından dolayı teşekkür etti. Çerkez de polisleri çok sevdiklerini, bu yoğun geçen salgın sürecinde canla başla çalıştıklarını ifade ederek görevlerinde başarılar diledi.

Zafer Ultan ise, "Polislerimiz bizim sağlığımız ve huzurumuz için yoğun bir çalışma yaptılar. Bizler de görevlerinde başarılar dilemek ve görevlerini ağız tadıyla yapmaları için ikram yaptık. Allah tüm polislerimizi korusun" diye konuştu.

Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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