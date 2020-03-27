Kars'ta esnafa 25 bin destek kredisi
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Kars, Yaşam

Kars'ta esnafa 25 bin destek kredisi

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, esnaflara verilecek 25 bin liralık kredi başvuruların başladığını söyledi.

27.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:39
Kars'ta esnafa 25 bin destek kredisi

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, esnaflara verilecek 25 bin liralık kredi başvuruların başladığını söyledi.

Başkan Burulday, "Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatlarımıza destek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında Halk Bankası tarafından 25 bin TL kredi ve 25 bin TL limitli Paraf Esnaf Kart başvuruları başlamıştır" dedi.

36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz ve 25 bin TL limitli işletme kredisinin, faiz oranının yıllık yüzde 4,5 olduğunu ifade eden Başkan Burulday, "Ayrıca 12 aya kadar taksitlendirme imkanı olan 25 bin TL limitli Paraf Esnaf Kart'ın ilk üç ay ödemesiz dönemli, düzenli nakit akışlı ve anlaşmalı tedarikçilerden özel limit özellikleri bulunmaktadır. Krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın KOSGEB'ten destek almamış olması gerekmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden kredi kullanmış ve kredisi devam eden esnaf ve sanatkarlarımız, kooperatife müracaat ederek aynı şartlarda kredi kullanabilirler. Halk Bankası şubesinde yoğunluğun yaşanmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından müracaatlar, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı olduğu oda aracılığıyla yapılacaktır. Krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız, nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi levhası fotokopisi ile birlikte bağlı olduğu odaya müracaat etmesi rica olunur" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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Manşet

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