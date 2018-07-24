Eşeklere İşkence Yaptılar, Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaştılar!

Kars'ın Arpaçay ilçesi'nde çekilen görüntülere göre, hayvan otlatan iki çoban müzik eşliğinde başlarına poşet geçirdikleri eşeğe sopa ile vura vura bayılttı. İki kişi eşeklere işkence yaparken yanlarında bulunan diğer kişi tarafından anbean kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İşkence görüntülerini daha sonra sosyal medyada paylaşan ikiliye Türkiye'nin her kesiminden gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

İLGİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nü harekete geçti. Şube Müdürü Murat Doğanay,kendi sosyal paylaşım sitesinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

DKMP Müdürü Doğanay, "Kars'ta Eşeğin başına poşet geçirip sopa ile vuran şahıs bunu sosyal medyada yayınlayarak oluşturduğu infial Müdürlüğümüzce ivedilikle değerlendirilmiş olup ilgili şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunun 14 . Maddesinin a fıkrasına göre Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak,acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek,aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçundan idari yaptırım cezası uygulanmıştır" ifadelerine paylaşımında yer verdi.