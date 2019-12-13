Kars'ta engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret

13.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:42

Kars'ta 75. Yıl Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde öğrenim öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Öğretmenleriyle İl Jandarma Komutanlığına giden öğreniciler, burada askeri araçlara binerek moral buldu.

Öğrenciler, mayın arama köpeği "irmik" ile iz takip köpeği "Atak"la da bir süre oynayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Çocukların, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA