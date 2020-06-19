Kars'ta elektrik akımına kapılan iki inek telef oldu Kars'ın Kağızman ilçesinde, elektrik akımına kapılan iki inek telef oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, elektrik akımına kapılan iki inek telef oldu.

Çayarası köyünde Mehmet Emin Çelik'e ait iki inek, elektrik direğinde oluşan kaçak nedeniyle akıma kapıldı.

Köylüler hayvanların elektrik direğinin yanından telef olması üzerine durumu Aras Edaş ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, elektrik akımını kapatarak arızayı giderdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, yağmurun ardından böyle bir olayın yaşandığını ifade ederek, "İneklerimiz elektrik direğinden kaynaklı akıma kapıldığını fark ettik. Bu hayvanların yerinde ben veya bir başkası da olabilirdi. Çocuklarımız veya buraya gelen köylüler de olabilirdi. Bu şekil ölüm tehdidi oluşturan yerlere el atılmasını lazım." dedi.

Kaynak: AA