Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması
Haberler » 3. Sayfa » Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması - Haberler

Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması

Kars'ta polis ekipleri eksi 20 derece soğukta güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.

13.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:03
Kars'ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması

'ta ekipleri eksi 20 derece soğukta güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı olmak üzere 3 ayrı noktada geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya Trafik ekipleri başta olmak üzere, Asayiş, TEM, KOM, Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı personeller de katıldı. Asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik arandı, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilerek GBT sorgulamaları yapıldı. Trafik ekipleri ise sürücülere alkol kontrolü yaptı. Asayiş ve güvenlik uygulamaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Polislerin durdurduğu araç sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcular polislere yardımcı oldu. - KARS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler