Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması - Haberler
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Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması

Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta 71 ekip, 174 polisin katılımıyla eksi 15 derece soğukta polis uygulama yaptı.

KARS (İHA) - Kars'ta 71 ekip, 174 polisin katılımıyla eksi 15 derece soğukta polis uygulama yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il merkezi ve 7 ilçede yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına soğuğa aldırış etmeden uygulama yaparken, uygulamada metruk binalar ise didik didik arandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik, TEM, KOM, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Birçok noktada yapılan uygulamalarda 2 bin 414 kişinin sorgulaması yapıldı. Yılbaşı dolayısıyla uygulamaların aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması

Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması

Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması

Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması

Kars'ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması

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