- Kars'ta eksi 12'yi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Kars'ta eksi 12'yi gördü

19.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:15

- Kars'ta eksi 12'yi gördü Kars Çayı ve dereler buz tuttu Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 12'yi gördü.

- Kars'ta eksi 12'yi gördü

Kars Çayı ve dereler buz tuttu

KARS - Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 12'yi gördü. Aşırı soğuktan Kars Çayı ve Susuz deresi buz tuttu.

Kars'ta gündüzleri bahardan kalma hava yaşanırken, geceleri ise hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü kentte buzları çözülen Kars Çayı yeniden buz tuttu. Kent merkezinden geçerek Arpaçay Çay Barajı'na dökülen Kars Çayı buz tutan yüzeyi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Havaların gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Gündüz hava sıcaklığı normal seyretse de gece eksi 10 derece, 11 dereceye kadar düşüyor. Bununla birlikte Kars Çayı yüzeyi donmaya başladı. Artık diyebilir ki Aralık ayı sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kars'ta soğuklarda etkili olmaya başladı" dedi.

Kentte özellikle geceleri etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

IÇ-

- Kars'ta eksi 12'yi gördü
- Kars'ta eksi 12'yi gördü
- Kars'ta eksi 12'yi gördü
- Kars'ta eksi 12'yi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Şevket Çoruh Nilgün Belgün Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Karar Instagram Galatasaray Fatih Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kars'ta eksi 12'yi gördü | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:23:45. #1.14#
title