Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

15.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:55
Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan Arpaçay ilçesi Bacıoğlu köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

TCDD ekipleri de Kars-Horasan demir yolu güzergahında iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları "drone" ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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