Son dakika gündem: İş makinasının kepçesiyle hastayı ambulansa ulaştırdılar
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Son dakika gündem: İş makinasının kepçesiyle hastayı ambulansa ulaştırdılar

30.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:47

Son dakika habere göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde beyin kanaması şüphesi bulunan kişi, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde beyin kanaması şüphesi bulunan kişi, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapanan Göldalı köyünde yaşayan 50 yaşındaki Leman Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiği ihbarı üzerine, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Köyün girişine kadar giden sağlıkçıların bulunduğu ambulans ilerleyemeyince, ekipler, paletli ambulansın bölgeye gelmesinin zaman alacağı düşüncesiyle iş makinesinin kepçesine serdikleri battaniyenin üzerine hastayı koyarak ambulansa ulaştırdı.

Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan Koçyiğit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Son dakika gündem: İş makinasının kepçesiyle hastayı ambulansa ulaştırdılar
Son dakika gündem: İş makinasının kepçesiyle hastayı ambulansa ulaştırdılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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