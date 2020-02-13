Kars'ta eğitime kar engeli
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Kars'ta eğitime kar engeli

Kars'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

13.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:36
Kars'ta eğitime kar engeli

'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 8, Selim'de ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 9 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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