Kars'ta Eğitime Kar Engeli
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerdeki okullar bugün tatil edildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerdeki okullar bugün tatil edildi.
İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, sosyal medya hesabından, "Kaymakamlığımızca alınan karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçe merkezi ve köylerimizde tüm ilk ve orta öğrenim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA