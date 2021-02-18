Kars'ta eğitime kar arası

KARS Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarını bugün tatil etti.

KARS Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarını bugün tatil etti.

Kars Valiliği açıklamasında, "İlimizdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 18 Şubat 2021 Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK