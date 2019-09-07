Kars'ta eğitim-öğretim öncesi güvenlik tedbirleri gözden geçirildi

07.09.2019 12:39

Kars Emniyet Müdürlüğü'nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi alınan güvenlik tedbirleri bir kez daha gözden geçirildi.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 9 Eylül 2019 günü başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde "Okullar ve Çevrelerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" kapsamında çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda eğitimlerinin devamını sağlamak amacıya bir takım tedbirler alındı.



Toplantıda, okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün ile kesici, delici, yaralayıcı ve diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlem için alınan önlemler masaya yatırıldı.



Öğrencilerin terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması, öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması, Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek tüm unsurlardan korunması, Okul önünde ve çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk oluşturacak şahısların uzaklaştırılması konusunda görevli güvenlik birimlerine eğitim verildi.



Toplantıda2019-2020 Eğitim- Öğretim dönemi boyunca okullarda görevli personelin Terör, Narkotik, Asayiş, Trafik, Güvenlik konularda çocukların bu yıl da güvenli ortamlarda eğitimlerini tamamlamaları için her türlü önlemler gözden geçirildi. Toplantı daha sonra fikir alış verişiyle son buldu. - KARS

Kaynak: İHA