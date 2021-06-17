Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü
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Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şehit Emin köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını tamamladı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü
Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü
Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü
Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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