Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün çıkan örtü yangını söndürüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şehit Emin köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını tamamladı.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.
Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik