Kars'ta DSİ köylülerin arazileri ile ülke toprak kaybını önlendi
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Kars'ta DSİ köylülerin arazileri ile ülke toprak kaybını önlendi

Kars'ta DSİ köylülerin arazileri ile ülke toprak kaybını önlendi
04.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:57

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine...

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ta yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kars ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Türkiye ile Ermenistan arasında sınır teşkil eden Arpaçay Çayı kenarında yer alan Digor Halıkışla köyündeki vatandaşların arazileri ve ülke topraklarının, Arpaçay Çayı'nda meydana gelen taşkınların oluşturduğu menderesler, oyulmaların ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından kendi iş makineleri ve personel marifetiyle yürütülen toplu makineli çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen bu toplu makineli çalışma ile bin 500 metre uzunluğundaki Arpaçay Deresi yatağı kenarında taş tahkimatlı sedde imalatı yapıldı. Bu çalışma çerçevesinde 4.000 m3 kazı, 15.000 m sedde dolgusu, 7.000 m taş tahkimatı, 750 m3 stabilize malzeme serilmesi ve 44.250 m3 malzeme nakli sağlanarak işte yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlandı. - KARS

Kaynak: İHA

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