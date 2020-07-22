Kars'ta DSİ dereleri temizliyor Kars'ta daha önce ıslah edilen ve yeniden içerisi çöp ve çamur dolan dere temizleniyor.

Kars'ta daha önce ıslah edilen ve yeniden içerisi çöp ve çamur dolan dere temizleniyor.

Etrafa yaydığı pis kokuyla vatandaşları rahatsız eden Bayrampaşa Deresi Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü'nce temizlenerek kullanılır hale getiriliyor.

Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndan başlayan temizleme çalışmaları kent merkezine kadar devem edecek. Bayrampaşa Deresi içerisine atılan çöpler ve yağmur sularıyla birlikte gelen çamurdan dolayı hem etrafa pis koku yayıyordu, hem de vatandaşların sağlığını olumsuz etkiliyordu.

Bayrampaşa Deresi'nin içerisinin çöp ve çamurla dolduğunu ifade eden vatandaşlar, derelerin temizlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda derede bulunan çöp ve çamurlar iş makineleriyle alınarak kamyonlara dolduruluyor. Çöp ve çamur atıkları daha sonra kent merkezi dışına taşınıyor. DSİ ekiplerinin çalışmalarının diğer dere ve kanallarda devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA