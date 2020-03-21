Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
21.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:32
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte hafta boyunca aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından, soğuk hava hüküm sürüyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ildeki ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Faikbey ile Haydar Aliyev caddelerinde bina çatılarındaki kar suların eriyerek düştüğü bazı ağaçların dalları buzla kaplandı.
Öte yandan kentin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Arpaçay ilçesine bağlı köylerde yaşayan besiciler de kar örtüsünün olmadığı yerlerde hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Kaynak: AA