Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle üretim tesislerindeki balık havuzları buz tuttu
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Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle üretim tesislerindeki balık havuzları buz tuttu

24.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:41
Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle üretim tesislerindeki balık havuzları buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, kültür balığı üreticilerini de olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, kültür balığı üreticilerini de olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 10 kilometre mesafedeki Keklik Deresi mevkisinde bulunan alabalığı tesislerindeki havuzlar, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü kentte zor koşullarda çalışan balık üreticileri, havuzların yüzeyindeki buzu kırarak balıkları çıkardı.

Üretim çiftliği sahibi Medeni Erol, AA muhabirine, güç şartlarda da olsa alabalık yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların balık ihtiyacını karşılamak için eksi 30 derecelerde buzları kırarak balık çıkardıklarını belirten Erol, "Sabah geldiğimizde havuzlar donmuştu. Buzları kırdık, balıklarımızı çıkardık. Bu şartlarda balıkçılık yapmak çok zor ama canlı balık çıkarıp vatandaşa hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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