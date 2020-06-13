Kars'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
13.06.2020 06:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 07:20
Kars'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
KARS - Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, bir anda etrafı beyaza bürürken, doludan en çok arıcılar zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı ekili alanlara da zarar verdi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı da olumsuz etkiledi.
Kaynak: İHA