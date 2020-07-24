Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu Kars'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran dolu nedeniyle bazı sürücüler araçların üzerini battaniyelerle kapattı. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kaynak: AA