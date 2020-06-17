Kars'ta dolu etkili oldu Kars'ta etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde iki gündür aralıklara devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı. Kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüyen dolu, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ile örttü.

Sarıkamış'ta da etkili olan şiddetli dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kaynak: AA