Kars'ta dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi
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Kars'ta dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi

Kars'ta etkili olan dolu, hasat zamanı yaklaşan tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kars'ta dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi
04.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:44

Kars'ta etkili olan dolu, hasat zamanı yaklaşan tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kentte hafta boyunca etkili olan sağanak ve dolu, Selim, Kağızman, Akyaka ve Arpaçay ilçelerindeki ekili tarım arazilerine zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasada hazırlanan çiftçilerin zararlarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine, dört ilçedeki bazı köyler ile merkez köylerde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Arpaçay'da yaklaşık 20 dekarda sebze eken çiftçilerden Seyfettin Üneş, dolu nedeniyle birçok ürününün zarar gördüğünü anlattı.

Bostanda soğan, domates, kabak, lahana, AŞ otu, biber gibi birçok ürün yetiştirdiğini belirten Üneş, şöyle konuştu:

"Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Salatalık, fasulye ve diğer ürünler yeşillikten görünmüyordu. Tam toplanma zamanları geldiğinde dolu vurdu. Yaklaşık 3 aydır yetiştiriyorduk ama emeklerimiz yarım saatte boşa gitti. Dolunun vurduğu soğanları biçiyoruz. Salata ve kabakları da temizleyeceğiz, daha sonra sulayacağız. İnşallah eskisi gibi olur."

Üneş, daha çok bakım yapıp ürünlerin bir kısmını kurtarmak için çalıştıklarını belirterek, "Allah beterinden saklasın. Bir şey olmamış gibi işimize odaklanıp çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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