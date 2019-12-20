Kars'ta dolmuşçular yol kapattı, eylem yaptı

20.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:15

Kars'ta şehir içi dolmuşçuluk yapan bir grup şoför, başka hatların kendi yolcularını taşıdığını ileri sürerek yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.



Harakani Devlet Hastanesi dolmuşçuları, başka bir hattın arabalarının üzerine "Devlet Hastanesi" yazarak yolcu almalarına tepki gösterdi. Kantin en yoğun caddelerinden Faikbey Caddesini ve Kazımpaşa Caddesini trafiğe kapatan dolmuşçular, Vali Türker Öksüz'ü kendileriyle görüşmeye çağırdı.



Olay yerine gelen polis ekipleri yoldan geçen araç sürücülerinin mağdur edilmemesi için yolun açılmasını istedi. Kendilerinin mağduriyetinin giderilmesi için tepki gösteren şoförler, sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde yolu trafiğe açmayacakları belirttiler.



Bir süre polis ile dolmuşçular arasında arbede yaşanırken, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Nail Savran, Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı i,le görüşerek, Ulakçı'dan yalun açılmasını istedi. Bunun üzerine yol trafiğe açılırken, taraflar Belediye Başkanlığı'na geçerek Başkan Ayhan Bilgen ile görüştü. - KARS

Kaynak: İHA