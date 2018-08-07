Kars'ta, dolmuşçular kontak kapattı. Araçlarını Cumhuriyet meydanına çeken dolmuşçular, mağdur edildiklerini ileri sürdü.

Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, mağdur edildikleri için kontak kapattıklarını belirtti.

Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı,"Yaklaşık 7-8 ay önce belediyeye araç başı 100'er bin lira para öndendi. Denildi ki; 'belediyemizin sıkıntıları varsa en azından sıkıntıları giderilsin, şehre bir hizmet yapılsın' o anlayışla bu esnaf araba başı 100'er bin lira para belediyeye öderken seve seve ödedi. Dedi ki; 'Biz bu parayı belediyemize ödeyelim, belediyemiz bu şehre bir hizmet yapsın' ama maalesef ne hizmet yüzü görüyoruz, ne huzur yüzü görüyoruz. Her gün sıkıntı sıkıntı üzerine geliyor. Belediye iki de bir hat talebinde bulunuyor. 'A hattına ek araba vereceğim, b hattına ek araba vereceğim' anlayışıyla bu insanlar da artık huzursuz oldu" dedi.

Sorunları çözülene kadar Cumhuriyet Meydanı'nda araçlarını bekleteceklerine dikkat çeken dolmuşçular, belediye yetkililerin biran evvel sorunları kesin çözüm bulmalarını istediler.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen dolmuşçular burada araçlarının kontağı kapattı. Kars'ta dolmuş severleri durmuş bulunuyor. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını gidermek için dolmuş yerine taksi kullanıyor. - KARS