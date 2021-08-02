60 yaşındaki vatandaş, Doğu Ekspresi'nin altında kalarak feci şekilde can verdi

Kars'ta, Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, hemzemin geçitte 60 yaşındaki bir vatandaşa çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.

Kars-Ankara seferini yapan 42009 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni, Alparslan Mahallesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği hemzemin geçitte Nurettin Artuğel'e (60) çarptı. Artuğel, trenin altında yaklaşık 150 metre sürüklendi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza üzerine, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Artuğel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Artuğel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik