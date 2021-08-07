Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması
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Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması

Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan alabalıklar, proje çerçevesinde Maçka'da çoğaltılarak yeniden alındıkları yerlere bırakılacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan alabalıklar, proje çerçevesinde Maçka'da çoğaltılarak yeniden alındıkları yerlere bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Maçka Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda çoğaltılarak tekrar alındığı ortamda bırakılmak üzere DKMP Üretim İstasyonu görevlileri ve Şube Müdürlüğü personelleri ile birlikte Sarıkamış'ta anaç alabalık yakalama çalışması yapıldı.

DKMP yetkililerince yapılan çalışmalarda yakalanan alabalıklar, Maçka'ya gönderilecek. Burada üretilecek alabalıklar daha sonra yakalandıkları yerlere salınacak.

Proje kapsamınsa Orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarının çoğaltılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, tabii türler hakkında farkındalığın arttırılması Proje ile biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere devredilerek, bu çeşitliliği tabii yaşam ortamlarıyla birlikte korunarak çoğalmaları sağlanacak. - KARS

Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması
Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması
Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması
Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması
Kars'ta DKMP'den alabalık üretim çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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