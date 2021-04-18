Son dakika... "Dinamik denetim" kapsamında "şok" uygulama yapıldı
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Son dakika... "Dinamik denetim" kapsamında "şok" uygulama yapıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" kapsamında farklı noktalarda "şok" uygulaması yaptı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" kapsamında farklı noktalarda "şok" uygulaması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarında 35 ekip, 140 personelle yapılan "şok" uygulamada araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorguladı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi.

Son dakika... 'Dinamik denetim' kapsamında 'şok' uygulama yapıldı
Son dakika... 'Dinamik denetim' kapsamında 'şok' uygulama yapıldı
Son dakika... 'Dinamik denetim' kapsamında 'şok' uygulama yapıldı
Son dakika... 'Dinamik denetim' kapsamında 'şok' uygulama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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