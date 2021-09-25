Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Digor ilçesinde, kendilerini din adamı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde, kendilerini din adamı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'dan geldikleri öğrenilen Halil K. (47) ve Mehmet Şafi K. (42), Digor ilçesine bağlı Başköy köyünde kendilerini din adamı olarak tanıttıkları S.D'nin evine gitti.

S.D'nin eşine sözde dua okuyup para ve altın alan şüpheliler, daha sonra köyden ayrıldı.

Dolandırıldıklarını öğrenen S.D'nin şikayeti üzerine 2 şüpheli, Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve arabalarında arama yapan ekipler, çeşitli miktarda para, altın, dua kitapları ve bazı materyaller ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil K. ve Mehmet Şafi K, "Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmak" suçundan tutuklandı.

Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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