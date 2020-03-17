Kars'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kars Belediyesi kentte camileri, türbeleri, Tren Garını, Otogarı, Halk Ekmek Fabrikasını ve tarihi yerleri dezenfekte etti.
17.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:46
Kars Belediyesi kentte camileri, türbeleri, Tren Garını, Otogarı, Halk Ekmek Fabrikasını ve tarihi yerleri dezenfekte etti.
2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve süreç içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs tehlikesine karşı Kars Belediye Başkanlığı bir dizi tedbiri uygulamaya koydu.
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta dolmuşlar, halk otobüsleri ve bekleme duraklarının ardından camileri, türbeleri, Tren Garını, Otogarı, Halk Ekmek Fabrikasını ve tarihi yerleri dezenfekte etti.
Çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği ve vatandaşların yoğun olduğu diğer alanlarda da çalışmaların süreceği öğrenildi. - KARS
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Kaynak: İHA