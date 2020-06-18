Kars'ta Dere içi yolu trafiğe kapatıldı
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Kars'ta Dere içi yolu trafiğe kapatıldı

Kars'ta Dereiçine giden yol geçici bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ta Dere içi yolu trafiğe kapatıldı
18.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:26

Kars'ta Dereiçine giden yol geçici bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve "Tarihi Dokunun Korunması" projesi kapsamında Mazlumağa Hamanı'nın restorasyon çalışması aralıksız sürüyor. Hamamın toprak altında kalan duvarının gün yüzüne çıkması nedeniyle yapılan kazı dolayısıyla Dereiçi giden yolda çatlaklar oluşurken, yolun kayma tehlikesinin bulunması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol geçici bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Dereiçi mevkine geçici süreliğine Taş Köprü üzerinden eski değirmen yolundan geçiş verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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