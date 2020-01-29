Kars'ta deprem

29.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:34

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22'de merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yakın çevreden hissedildi. Son günlerde yaşanan depremler nedeniyle kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA