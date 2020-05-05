Kars'ta defineciler yakayı ele verdi
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Kars'ta defineciler yakayı ele verdi

Kars'ta defineciler yakayı ele verdi
05.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:36

Kars'ta jandarma ekipleri definecileri suçüstü yakaladı.

Kars'ta jandarma ekipleri definecileri suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan bir duyum üzere yapılan çalışmalarda merkez Soylu Köyü Ziyaret Tepe mevki'inde şüpheli 6 kişinin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma izin kazı yapan şüpheli 6 kişiyi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan 1 adet görüntülü define arama detektörü, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet define arama çubuğu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1adet manivela demiri, 1 adet el feneri, 1 adet sırt çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İzin kazı yapan şüpheli 6 kişi ise Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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