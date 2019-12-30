Kars'ta define bulmak için traktörle kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

30.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:06

Kars'ın Selim ilçesinde traktörle kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Laloğlu köyü mevkisinde bazı kişilerin define bulmak amacıyla traktörle izinsiz kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla 6 zanlı kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kazı yapılan alanda suçta kullanılan bir traktör, kazma, kürek ve manivela ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA