Kars'ta define bulmak için evi kazdılar
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Kars'ta define bulmak için evi kazdılar

Kars'ta defineciler, define bulmak için bir evin içerisini 8 metre kazdılar.

02.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:31
Kars'ta define bulmak için evi kazdılar

'ta defineciler, define bulmak için bir evin içerisini 8 metre kazdılar.


Kars'ın İlçesi'ne bağlı Yamaçlı Köyü'nde bir kişinin evininin içinde define bulmak amaçlı izinsiz kazı yapan şüpheli 5 kişi, şahıs suç aletleriyle birlikte ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Kars Jandarma Komutanlığı jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede 2x1,5 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde çukur tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 adet el arabası, 1 adet kova, 1 adet ip, 1 adet tahta merdiven, 1 adet kazma, 3 adet kürek ve 1 adet balyoz ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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