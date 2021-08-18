Kars'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor

Kars'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Son günlerde sarı kategoride yer alan Kars'ın mavi kategoride yer alması için diğer kurumlar gibi Kars Belediyesi de yoğun çaba sarf ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından bin 499 kapalı alan ve 350 araç dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Belediye ekiplerince 111 bin maske dağıtımı yapılırken, 6,5 ton dezenfektan kullanıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nın Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mert Günok Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:37:05. #1.15#

title