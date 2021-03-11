Kars'ta Covid-19 denetimleri
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Kars'ta Covid-19 denetimleri

11.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:07
Kars'ta Covid-19 denetimleri

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Kentte "Kontrollü Normalleşme Dönemi", 'Dinamik Tematik Denetimler' kapsamında yaşam alanlarında denetim yapılıyor.

Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, kentte işyerlerini ziyaret ediyor, caddelerde vatandaşlara Covid-19 tedbirleri hakkında bilgi veriyor, vatandaşlardan maske, mesafe hijyen konularında hassasiyet göstermelerini istedi.

Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, halkın yoğun olduğu Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve Harakani Külliyesi bölgesinde yaya olarak kontrollerini sürüyor. ekipler, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durması konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Kars'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta Covid-19 denetimleri
Kars'ta Covid-19 denetimleri
Kars'ta Covid-19 denetimleri
Kars'ta Covid-19 denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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