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Kars'ta çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlendi

Kars'ta çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlendi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Mescitli köyünde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, oyunlar oynayarak eğleniyor.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen gönüllülerin "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu üyeleri de köye giderek çocuklara oyuncak dağıttı.

Etkinliğe katılan üyelerden Uğur Kaya ise palyaço kıyafetini giyerek çocuklara gösteri yaptı, birlikte kızağa binerek kaydı.

Kaya, çocuklarla kızak kaymanın heyecanlı olduğunu belirterek, "Köye bir etkinlik için geldik. Bu sırada bazı çocukların kızakla kaydığını gördüm. Ben de bunu daha eğlenceli hale getirmek için onlarla kaymaya başladım. Hem çocukluğumu yaşadım hem de onları sevindirdim. Çok mutlu oldular." dedi.

Çocuklar, düzenlenen etkinlik sayesinde dondurucu soğuğa unutamayacakları bir gün yaşadı.

Kars'ta çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlendi

Kars'ta çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlendi

Kars'ta çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlendi

Kars'ta çocuklar palyaço ile kızakla kayarak eğlendi

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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