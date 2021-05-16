Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi
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Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta balkondan rastgele ateş ederek bir çocuğun ölümüne neden olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars'ta balkondan rastgele ateş ederek bir çocuğun ölümüne neden olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars merkez Şehitler Mahallesi'nde alkol alarak rastgele balkondan ateş eden ve E.A. adlı çocuğun ölümüne neden olan şüpheli İ.B.'nin Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden güvenlik tedbirleri altında çıkarılan İ.B. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'nde getirildi.

Burada sağlık raporu alınan İ.B. daha sonra Adliye Sarayı'na getirildi. Adliyeye sevk edilen İ.B. mahkemeye çıkarılacak. - KARS

Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi
Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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