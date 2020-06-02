Kars'ta cinayet zanlısı yakalandı
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Kars'ta cinayet zanlısı yakalandı

Kars'ta önceki gün evinde ölü bulunan E.K.'nın cinayet zanlısı olduğu tespit edilen şüpheli bir kişi yakalandı.

Kars'ta cinayet zanlısı yakalandı
02.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:49

Kars'ta önceki gün evinde ölü bulunan E.K.'nın cinayet zanlısı olduğu tespit edilen şüpheli bir kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince öneki gün 58 yaşındaki E.K.'nin Halitpaşa Mahallesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak başlatılan çalışmalarda oylayın zanlısı olduğu tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, E.K.'nın silah almak üzere şüpheli T.K. ile görüştüğü, T.K.' nın dedesinden kalma tek kırma olarak tabir edilen tüfeği maktül E.K.'ya satmak amacı ile E.K.'nın evine götürdüğü, burada tüfeğin fiyatı konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine T.K.'nın olayı gerçekleştirdiği, olayın ardından maktül E.K.'ait olan telefonu ve paraları gasp ettiği tespit etti. Ayrıca şüpheli T.K.'nın olayda kullandığı silahı ise amcası E.K.'a verdiği, amcasının Arpaçay Tomarlı Köyünde silahı saklamasına yardım ettiği tespit edilmesi üzerine, E.K.'nın ikametinde yapılan aramada olayda kullanılan kırma tabir edilen av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli T.K. yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheli T.K. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

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