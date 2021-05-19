Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kars'ta husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Kars'ta husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde karşılaşan K.M. (67) ile husumetlisi Y.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Birbirlerini silahla yaralayan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirdi.

Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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