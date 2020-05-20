Kars'ta çıkan silahlı kavgada bir kadın ağır yaralandı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kadın ağır yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kadın ağır yaralandı. Köroğlu köyünde Aslan ve Yurt aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Sema Aslan (35) 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Kaynak: AA