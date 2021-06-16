Kars'ta çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor
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Kars'ta çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor

Kars'ta çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şehit Emin köyü mevkisindeki ağaçlık alanın zemin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla yangının söndürülmesi için bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden görevliler, yaklaşık 3 hektarlık alanda otların tutuşmasıyla devam eden yangını söndürmek ve ağaçlara sıçramaması için çaba gösteriyor.

Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlara ve çiftçilere, bu alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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